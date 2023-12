Pierres en Lumières > Château fort de Pirou 3 La Château Pirou, 17 mai 2024 21:00, Pirou.

Pirou,Manche

Illuminé aux bougies, visitez le château fort de Pirou à travers un jeu d’ombres et de lumières. Accompagnez d’un guide découvrez les neufs siècles d’histoire du château et terminez votre visite par une balade à la torche insolite.

Réservation obligatoire..

2024-05-17 21:00:00 fin : 2024-05-17 23:00:00. .

3 La Château

Pirou 50770 Manche Normandie



Illuminated by candlelight, visit Pirou Castle through a play of light and shadow. Accompanied by a guide, discover the castle?s nine centuries of history and end your visit with an unusual torchlight stroll.

Booking essential.

Iluminado por la luz de las velas, visite el castillo de Pirou a través de un juego de luces y sombras. Acompañado por un guía, descubra los nueve siglos de historia del castillo y termine su visita con un insólito paseo a la luz de las antorchas.

Imprescindible reservar.

Besuchen Sie die mit Kerzen beleuchtete Burg Pirou und erleben Sie ein Spiel aus Licht und Schatten. In Begleitung eines Führers entdecken Sie die neunhundertjährige Geschichte der Burg und beenden Sie Ihren Besuch mit einer ungewöhnlichen Fackelwanderung.

Reservierung erforderlich.

