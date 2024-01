Atelier « Collage exquis » – Maison Jacques Prévert 3 Hameau du Val La Hague, mercredi 24 avril 2024.

La Hague Manche

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-24 14:30:00

fin : 2024-04-24 16:30:00

Adultes et enfants découvrent ensemble l’univers surréaliste de Jacques Prévert. Dans un premier temps, tous jouent au jeu de papier plié du « Cadavre exquis » pour inventer des phrases insolites et farfelues. Ensuite, chacun laisse parler son imagination et illustre l’une des phrases inventées en réalisant un collage « à la manière de Prévert ».

Sur réservation. Dès 8 ans.

.

3 Hameau du Val Maison Jacques Prévert

La Hague 50440 Manche Normandie musee.omonville@manche.fr



Mise à jour le 2024-01-12 par Réseau Sites et Musées