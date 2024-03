3 Genilloises déportées ou internées Genillé, mardi 4 juin 2024.

Conférence animée par Sylvie Pouliquen et Christophe Meunier sur trois Genilloises déportées ou internées pendant la seconde guerre mondiale Rosine Deréan, Eva Giraud et Germaine Robin.

