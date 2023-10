Rammstein 3 Boulevard Michelet Marseille 8e Arrondissement, 8 juin 2024, Marseille 8e Arrondissement.

Marseille 8e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Rammstein sera de retour dans les stades d’Europe en 2024. Rendez-vous à L’Orange Vélodrome le 8 juin !.

2024-06-08 20:00:00 fin : 2024-06-08 . EUR.

3 Boulevard Michelet Orange Vélodrome

Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Rammstein will be back in Europe?s stadiums in 2024. See you at the Orange Vélodrome on June 8!

Rammstein volverá a los estadios europeos en 2024. ¡Nos vemos en el Orange Velodrome el 8 de junio!

Rammstein wird 2024 in die Stadien Europas zurückkehren. Wir sehen uns am 8. Juni im L’Orange Vélodrome!

Mise à jour le 2023-10-11 par Ville de Marseille