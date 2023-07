Match OM – Nice 3 Boulevard Michelet Marseille 8e Arrondissement, 14 avril 2024, Marseille 8e Arrondissement.

Marseille 8e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Les Olympiens rencontrent les Niçois lors de la 29e journée de la Ligue 1 CMA-CGM..

2024-04-14 15:00:00 fin : 2024-04-14 . EUR.

3 Boulevard Michelet Orange Vélodrome

Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Les Olympiens meet Les Niçois on the 29th day of the Ligue 1 CMA-CGM.

Les Olympiens se enfrentan a Les Niçois en la 29ª jornada de la Ligue 1 CMA-CGM.

Die Olympier treffen am 29. Spieltag der Ligue 1 CMA-CGM auf Niçois.

Mise à jour le 2023-07-11 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille