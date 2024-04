3, 2, 1… Kartez ! Musée National de l’Automobile – Collection Schlumpf Mulhouse, samedi 18 mai 2024.

3, 2, 1… Kartez ! Pilotez des kartings électriques sur l’autodrome du musée ! 18 et 19 mai Musée National de l’Automobile – Collection Schlumpf Karting + musée: 25€ adulte, 20€ enfant / Accompagnant : 10€ adulte, 6€ enfant

Début : 2024-05-18T16:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:59:00+02:00

Fin : 2024-05-19T10:00:00+02:00 – 2024-05-19T18:00:00+02:00

Le Musée de l’Automobile vous invite à participer à une animation inédite et insolite à l’occasion du week-end de la Nuit Européenne des Musées, le samedi 18 et dimanche 19 mai 2024 : du karting électrique sur une piste spécialement conçue pour l’occasion sur l’autodrome du musée.

Venez défier vos amis et votre famille dans des courses endiablées ou simplement faire quelques tours de piste.

LE PROGRAMME :

Samedi 18 mai : Compétition en 4 manches (essais libres, qualifications, ½ finale et finale)

De 16h à 19h30 : pour les enfants de 10 à 14 ans

: pour les enfants de 10 à 14 ans De 20h à 23h30 : pour les 15 ans et plus

Le petit + ? Des manches de nuit pour encore plus de sensations !

Dimanche 19 mai : Tours de piste (sessions de 5 minutes)

De 10h30 à 17h30 : à partir de 10 ans

Réservez dès maintenant votre billet combiné karting + musée et profitez d’un tarif spécial pour les accompagnants.

Venez vivre un moment mémorable où l’histoire de l’automobile rencontre le sport et le fun, dans une ambiance festive.

Accesible aux PMR.

Musée National de l’Automobile – Collection Schlumpf 17 rue de la Mertzau, 68 100 Mulhouse Mulhouse 68100 Bourtzwiller Haut-Rhin Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/shop.php?event=karting-musee-automobile-mulhouse »}]

