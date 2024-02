2ème Festival de chants de marins de Saint-Germain-sur-Ille Saint-Germain-sur-Ille, samedi 29 juin 2024.

2ème Festival de chants de marins de Saint-Germain-sur-Ille Saint-Germain-sur-Ille Ille-et-Vilaine

Au château de Saint-Germain-sur-Ille, festival de chants de marin, avec cinq groupes successifs: Les Godilleurs, Sabord’Ille, Babord Amures, Cent Z’Escales et les Chiens de mer. En collaboration avec l’Association Mémoire et Patrimoine des Terres-Neuvas et l’ADER qui exposeront des Doris équipées pour la pêche, avec une animation autour de la pêche à Terre-Neuve (témoignages et film). Organisé par le groupe Sabord’Ille.

Entrée libre, libre participation aux frais.

Parking et places PMR. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-29 15:00:00

fin : 2024-06-29 23:00:00

Saint-Germain-sur-Ille 35250 Ille-et-Vilaine Bretagne roffidal.lucien@bbox.fr

L’événement 2ème Festival de chants de marins de Saint-Germain-sur-Ille Saint-Germain-sur-Ille a été mis à jour le 2024-02-02 par ADT 35 ADMIN