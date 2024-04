2ème édition du Festival International d’Accordéon Albas, vendredi 17 mai 2024.

2ème édition du Festival International d’Accordéon Albas Lot

Avec le Festival International d’Accordéon qui aura lieu le week-end de pentecôte à Albas, l’association Triple A présente une offre culturelle unique dans le Lot.

La deuxième édition du festival accueillera, entre autres, des musiciens comme Thierry Roques, enfant du Lot et parrain du festival, Michel Macias, IZADORA, Arnaud Méthivier et le groupe ZDRAVEI.

L’accordéoniste autrichien Otto Lechner, qui est l’invité d’honneur, participe aux trois jours du festival. Otto Lechner est aujourd’Lhui considéré comme une référence internationale dès que l’on parle d’accordéon.

Une master-classe avec Thierry Roques, Otto Lechner, Arnaud Méthivier et Michel Macias aura lieu ces trois jours.

Via une programmation riche et variée, ce festival promeut la diversité des sonorités et des cultures qui vibrent au son de l’accordéon, par-delà les frontières et les styles musicaux. Tous les concerts sont entrée libre (sauf le concert des élèves de dimanche soir à l’église d’Albas).

Pendant le festival, Albas ouvre ses caves aux artisans et aux artistes du Lot pour présenter leur métier et leurs œuvres. Des facteurs d’accordéon et une librairie d’accordéon seront également sur place. Aussi au programme: un tournoi de pétanque accordéon et des activités pour enfants.

Pour toutes les informations et pour l’inscription à la masterclasse rendez-vous sur accordéon-albas.fr

EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-17

fin : 2024-05-19

Le Bourg

Albas 46140 Lot Occitanie triplea.albas@gmail.com

L’événement 2ème édition du Festival International d’Accordéon Albas a été mis à jour le 2024-04-09 par OT CVL Vignoble