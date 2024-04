2ème édition de la Fête du Savoir Faire Prayssas, samedi 1 juin 2024.

2ème édition de la Fête du Savoir Faire Prayssas Lot-et-Garonne

Participez à la 2ème édition de la Fête du Savoir Faire à Prayssas.

Plus de 200 exposants, partez à la découverte des différents savoirs-faire dans tous le village Artisans, créateurs, espace santé, espace animalier, ronde des plantes, tables rondes à l’Auditorium, Répare Cassé, cuisines partagées, espace associations, expositions photo et plus encore.

Le mot d’ordre Partage et Transition.

Entrée libre, restauration sur place .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 09:00:00

fin : 2024-06-01 18:00:00

Prayssas 47360 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

