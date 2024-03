2e2m • Concert de la classe de composition de Gennevilliers (Fête de la création) Conservatoire Edgar-Varèse Gennevilliers, vendredi 10 mai 2024.

2e2m • Concert de la classe de composition de Gennevilliers (Fête de la création) Conservatoire Edgar-Varèse Gennevilliers Vendredi 10 mai, 20h00

Début : 2024-05-10 20:00

Fin : 2024-05-10 21:00

Créations des étudiants en composition pour piano, percussions, contrebasse Vendredi 10 mai, 20h00 1

https://bit.ly/3PGMS2C

Créations des étudiants en composition pour piano, percussions, contrebasse

L’ensemble 2e2m est en résidence au Conservatoire de Gennevilliers et participe activement à la vie du conservatoire avec des concerts, des master-classes et également des collaborations avec la classe de composition où les pièces des élèves de José Manuel López López seront jouées.

L’effectif proposé cette année est composé de percussions, d’une contrebasse et d’un piano.

– PROGRAMME –

Séverine Cordier • création mondiale

Manuel Alejandro Godoy Quiero • création mondiale

Philippe Caillot • création mondiale

Gil Miguel Monteagudo Ruiz • création mondiale

Miguel Ángel Ramírez Gutiérrez • création mondiale

– DISTRIBUTION –

Véronique Briel, piano

Clément Delmas, percussion

Louis Siracusa, contrebasse

– INFOS PRATIQUES –

► Vendredi 10 Mai 2024 – 20H

► CONSERVATOIRE EDGARD-VARÈSE (CRD)

13 rue Louis Calmel, 92230 Gennevilliers

► Entrée libre – Réservation possible par mail à contact@ensemble2e2m.fr

Coproduction 2e2m/Ville de Gennevilliers, avec l’aide de la Spedidam et de la MMC (Maison de la Musique Contemporaine). Cette saison 2e2m bénéficie du soutien de la Fondation Von Ernst Siemens.

