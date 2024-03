2e2m • Anniversaire André Jolivet Conservatoire Edgar-Varèse Gennevilliers, samedi 11 mai 2024.

2e2m • Anniversaire André Jolivet Table ronde et concert Samedi 11 mai, 17h00 Conservatoire Edgar-Varèse

Une après-midi de conférence musicale avec des intervenants spécialisés autour de l’oeuvre de Jolivet (Arnaud Merlin, Lucie Kayas et Marine Perez).

Des pièces de Jolivet jouées par les élèves du CRD rythmeront les différentes prises de paroles. Les classes de formation musicale et de culture musicale seront préparées et impliquées en amont dans la découverte de ce répertoire.

Un concert autour de la figure de André Jolivet sera proposé en fin journée. Le concert sera assuré par l’ensemble 2e2m ainsi que par des professeurs du CRD.

15h30 > 16h15 • PRÉSENTATION DU LIVRE de Bruno Giner sur Edgar Varèse avec Arnaud Merlin

17h > 17h45 • TABLE RONDE avec Arnaud Merlin, Lucie Kayas et Marine Perez

18h • CONCERT

– PROGRAMME –

André Jolivet • Mana

piano

Sonatine

flûte, clarinette

Elisabeth Angot

N38 • création mondiale

Commande de 2e2m

voix, clarinette, hautbois, cor, basson

Tomás Bordalejo • Fétiches

violon

Edgar Varèse • Octandre

flûte, clarinette, hautbois, basson, cor, trompette, trombone, contrebasse

– DISTRIBUTION –

Léo Margue, direction

•

Angèle Chemin, soprano

Noëmi Schindler, violon solo

Jérémy Gohier*, piano solo

Jean-Philippe Grometto, flûte solo

Véronique Fèvre, clarinette solo

•

Marine Pérez et Lavinia Engler*, flûtes

Jean-Marc Liet, hautbois

Médéric Debacq, basson

Cédric Bonnet, cor

Laurent Bômont, trompette

Florent Didier, trombonne

Facundo Di Pietro*, contrebasse

•

*Avec la participation des élèves et des professeurs du CRD de Gennevilliers

– INFOS PRATIQUES –

► Samedi 11 Mai 2024 – 17h (table ronde), 18h (concert)

► CONSERVATOIRE EDGARD-VARÈSE (CRD)

13 rue Louis Calmel, 92230 Gennevilliers

► Entrée libre – Réservation possible à contact@ensemble2e2m.fr

+ d’infos : https://bit.ly/43BHaVp

Coproduction 2e2m/Ville de Gennevilliers et avec l’aide de la Spedidam et de la MMC (Maison de la Musique Contemporaine). Cette saison 2e2m bénéficie du soutien de la Fondation Von Ernst Siemens.

Conservatoire Edgar-Varèse 13 rue Louis Calmel, 92230 Gennevilliers Gennevilliers 92230 Hauts-de-Seine Île-de-France