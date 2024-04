2e édition du festival Europ’en truck Parc Rambot Aix-en-Provence, vendredi 3 mai 2024.

Le Mois de l’Europe commence à Aix avec Europ’en Truck, un festival gastronomique présentant 12 food trucks européens. Musique avec Karpatt et Che Sudaka. Activités européennes pour tous.

La Ville d’Aix lance officiellement le Mois de l’Europe avec la deuxième édition d’Europ’en Truck, un événement gastronomique incontournable. Cette année, le festival revient avec encore plus de saveurs européennes, mettant en vedette 12 food trucks venant des quatre coins du continent. Pour accompagner cette délicieuse expérience culinaire, une animation musicale est prévue, avec la participation spéciale de la Commission européenne à Marseille.



Deux groupes musicaux promettent également de ravir les oreilles des visiteurs Karpatt, offrant un voyage envoûtant dans le monde du jazz manouche, et Che Sudaka, apportant depuis Barcelone leur énergie explosive et leur rock latino. Mais ce n’est pas tout ! Des activités européennes pour tous les âges sont également au programme de la soirée, organisées en collaboration avec le centre Europe Direct Provence-Alpes-Méditerranée et le Parlement européen à Marseille, qui proposera notamment un Café de l’Europe. L’entrée est libre pour tous, et l’inauguration officielle débutera à 18h30, promettant une soirée riche en découvertes, en saveurs et en divertissements. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-03 18:00:00

fin : 2024-05-03 21:30:00

Parc Rambot Cours Des Arts et Métiers

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

