LE PEUPLE DE L’HERBE 28 Quai Sadi Carnot Saint-Dié-des-Vosges, 19 avril 2024, Saint-Dié-des-Vosges.

Saint-Dié-des-Vosges,Vosges

En première partie, M.o.k.o. Le peuple de l’herbe est une véritable légende de la scène alternative… Microcosmos lyonnais électro formé en 1997 sur les pentes de la Croix-Rousse, le groupe a persévéré, multipliant les concerts dans de petits bars avant de monter son label en 1998.

Cette formation iconoclaste de l’hexagone, LPDH revient avec son 9eme album studio judicieusement baptisé After Dusk. Le célèbre groupe lyonnais restitue là avec une grande maîtrise le climat anxiogène et particulier de notre étrange époque… Les messages sont clairs, et le groove limpide ! Rythmiques taillées au couteau, synthés subtils, guitares épaisses et inquiétantes, sublimées par les textes des deux chanteurs Oddatee et JC001, deux phénomènes au sommet de leur art et en totale symbiose. Le résultat est un hip-hop pur jus nourri aux meilleures influences rock.

Vendredi 2024-04-19 20:00:00 fin : 2024-04-19 . .

28 Quai Sadi Carnot

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est



Opening the show, M.o.k.o. Le peuple de l’herbe is a veritable legend on the alternative scene… Formed in 1997 on the slopes of the Croix-Rousse, the Lyonnais electro microcosmos persevered, playing gigs in small bars before setting up its own label in 1998.

France?s iconoclastic group LPDH is back with its 9th studio album, aptly named After Dusk. With great mastery, the famous Lyonnais band captures the anxious and peculiar climate of our strange times… The messages are clear, and the groove crystal-clear! Cutting-edge rhythms, subtle synths, thick, disquieting guitars, sublimated by the lyrics of the two singers Oddatee and JC001, two phenomena at the top of their game and in total symbiosis. The result is pure hip-hop nourished by the best rock influences.

Abriendo la velada, M.o.k.o. Le peuple de l’herbe son auténticas leyendas de la escena alternativa… Formado en 1997 en las laderas de la Croix-Rousse, el grupo perseveró, actuando en pequeños bares antes de crear su propio sello en 1998.

LPDH, el grupo iconoclasta francés, vuelve con su noveno álbum de estudio, titulado After Dusk. La célebre banda de Lyon domina el clima angustioso y peculiar de nuestros extraños tiempos… Los mensajes son claros y el groove, cristalino Ritmos de vanguardia, sintetizadores sutiles, guitarras gruesas e inquietantes, sublimados por las letras de los dos cantantes, Oddatee y JC001, dos fenómenos en la cima de su carrera y en simbiosis total. El resultado es puro hip-hop alimentado con las mejores influencias del rock.

Als Vorgruppe tritt M.o.k.o. auf. Le peuple de l’herbe ist eine wahre Legende der alternativen Szene… Die Gruppe wurde 1997 an den Hängen des Croix-Rousse gegründet und spielte in kleinen Bars, bevor sie 1998 ihr eigenes Label gründete.

Die ikonoklastische Formation LPDH kehrt mit ihrem 9. Studioalbum mit dem passenden Namen After Dusk zurück. Die berühmte Band aus Lyon gibt hier mit großer Meisterschaft das beängstigende und besondere Klima unserer seltsamen Zeit wieder… Die Botschaften sind klar und der Groove glasklar! Messerscharfe Rhythmen, subtile Synthesizer, dicke und beunruhigende Gitarren, sublimiert durch die Texte der beiden Sänger Oddatee und JC001, zwei Phänomene auf dem Höhepunkt ihrer Kunst und in totaler Symbiose. Das Ergebnis ist reinrassiger Hip-Hop, der von den besten Rockeinflüssen genährt wird.

Mise à jour le 2023-10-28 par OT SAINT DIE DES VOSGES