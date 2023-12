DJ SESSION 27 Avenue de la Libération Arès Catégories d’Évènement: Arès

Gironde DJ SESSION 27 Avenue de la Libération Arès, 6 avril 2024, Arès. Arès Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06

fin : 2024-04-06 L’école de musique vous propose de venir écouter un mini concert des instrumentistes accompagnés par les platines du DJ. Puis, à partir de 21h, le dancefloor vous attend.

Tout public – 10€ (avec une boisson).

L’école de musique vous propose de venir écouter un mini concert des instrumentistes accompagnés par les platines du DJ. Puis, à partir de 21h, le dancefloor vous attend.

Tout public – 10€ (avec une boisson)

L’école de musique vous propose de venir écouter un mini concert des instrumentistes accompagnés par les platines du DJ. Puis, à partir de 21h, le dancefloor vous attend.

Tout public – 10€ (avec une boisson) EUR.

27 Avenue de la Libération

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-21 par OT Arès Détails Catégories d’Évènement: Arès, Gironde Autres Code postal 33740 Lieu 27 Avenue de la Libération Adresse 27 Avenue de la Libération Ville Arès Departement Gironde Lieu Ville 27 Avenue de la Libération Arès Latitude 44.76465 Longitude -1.13538 latitude longitude 44.76465;-1.13538

27 Avenue de la Libération Arès Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ares/