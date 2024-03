26èmes Nuits Musicales de Cieux Cieux, mercredi 21 août 2024.

Dédié à la guitare et à toutes les musiques qu’elle sait interpréter, le festival des Nuits Musicales de Cieux offre depuis 25 ans une programmation singulière et pointue au cœur du Limousin. Durant cinq jours, le village de Cieux vibre sous les cordes et les notes de guitaristes et musiciens venus du monde entier. Instrument incontournable dans toute formation musicale, la guitare est à la fois l’interprète et le messager de tous genres, au cours des Nuits Musicales de Cieux. Du jazz au classique, des musiques acoustiques aux musiques amplifiées, mais également du baroque au genre contemporain, le festival décline la guitare sous toutes ses facettes et ses possibilités créatrices. 16 16 EUR.

Début : 2024-08-21

fin : 2024-08-25

6 Avenue du Lac

Cieux 87520 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine festivaldecieux@yahoo.fr

