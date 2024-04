26ÈMES FLORALIES DE FLORENSAC Florensac, dimanche 28 avril 2024.

26ÈMES FLORALIES DE FLORENSAC Florensac Hérault

L’incontournable marché fleuri de la région !

Les Floralies signent l’arrivée du printemps avec ses stands fleuris.

Cette année, de nombreux exposants seront présents sur l’esplanade, le parc Blay, et le Domaine du Bosquet qui se transformeront pour l’occasion en un gigantesque bouquet végétal et floral.

La salle polyvalente, Hervé Coustellié (en face de la Mairie), accueillera les artisans et producteurs locaux.

Les Floralies rassemblent de nombreux exposants passionnés par la nature plantes, fleurs, arbres, graines et plants, produits bio, décorations et aménagement des jardins La ferme itinérante sera présente pour le plus grand bonheur des petits et des grands.

Vous trouverez de quoi vous restaurer sur place, notamment grâce au Comité des Fêtes qui aura prévu une paella.

De nombreux événements également égaieront cette belle journée, Lo Chivalet , les Gazelles et la peña Sulfate de Cuivres seront au rendez-vous. De nombreuses animations et des surprises vous attendent tout le long de la journée. (Maquillage enfants, atelier créatif…)

#TEMPFORT .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-28 08:30:00

fin : 2024-04-28 17:30:00

Rue du Pouilhes

Florensac 34510 Hérault Occitanie communication@ville-florensac.fr

L’événement 26ÈMES FLORALIES DE FLORENSAC Florensac a été mis à jour le 2024-04-08 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE