26ème édition des Journées Européennes du Patrimoine de Pays et des Moulins Village Aucun, dimanche 23 juin 2024.

Découverte du moulin et des travaux, balade vers Marsous, contes découverte de la flore locale, goûter offert …

Nous vous donnons rendez-vous, pour découvrir et célébrer le patrimoine de pays partout en France, autour du thème « L’eau, utile à tous ». Précieuse, l’eau est un bien commun dont la préservation est devenue un enjeu majeur. Source de patrimoine, l’eau traverse nos paysages autant qu’elle a participé à les façonner. Des ouvrages, notre patrimoine bâti moulins, lavoirs, ponts, barrages, puits, écluses, fontaines, aqueducs, canaux, phares, abreuvoirs… Des paysages, notre environnement sources, marais, rivières, fleuves, zones humides, littoraux… Et des savoir-faire à transmettre moulinage, meunerie, boissons et spécialités culinaires, teintures, pêche ou encore maraîchage… .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-23 10:00:00

fin : 2024-06-23 12:00:00

Village AUCUN

Aucun 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie

