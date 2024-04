25ÈME PRINTIVAL POPPY FUSEE Pézenas, jeudi 18 avril 2024.

25ÈME PRINTIVAL POPPY FUSEE Pézenas

Better Place une œuvre qui vient du cœur, à découvrir absolument !

12H00 Poppy Fusée

en partenariat avec le Chantier de Francos

Place Gambetta

Sa place, Poppy Fusée semble la toucher du doigt avec Better Place , son premier album, sorti le 19 janvier 2024.

L’artiste revient à la langue anglaise “En français j’écris avec mon cerveau, en anglais j’écris avec mon âme”. Better Place est donc une œuvre qui vient du cœur, là où les sentiments humains se font et se défont sans que nos raisons puissent exercer le moindre contrôle.

Better Place est à l’image de nos émotions des montagnes russes qui ne cessent de monter et descendre jusqu’à ce que l’on accepte de lâcher prise.

