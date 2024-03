25ÈME PRINTIVAL BOBY LAPOINTE Pézenas, mardi 16 avril 2024.

Une belle et 25ème édition où la chanson fleurira à Pézenas grâce à vous artistes, public, bénévoles, partenaires !

Ce 25ème Printival sera marqué par un fort engagement en faveur de la parité et de l’inclusivité, des valeurs qui font partie intégrante de l’ADN de notre festival !

Cette édition sera parrainée par JP Nataf des Innocents qui proposera une soirée spéciale en ouverture du festival avec Clarika, Maissiat et Bastien Lallemant en invités. En têtes d’affiche, vous retrouverez Barcella, un poète drôle et touchant, mais aussi Bandit Bandit, une révélation rock, le rappeur Simony et El Gato Negro, véritable virtuose des sonorités latines… Enfin, Christian Olivier, membre emblématique des Têtes Raides, nous présentera son spectacle solo sur des poètes russes du XXème siècle…

Comme chaque année, artistes confirmé.e.s et nouveaux talents se côtoieront sur les différentes scènes de Pézenas. Nous sommes ravis d’accueillir Bertille, Yoanna, Otillie B, Poppy Fusée, The Two, Ben Herbert Larue, Mesparrow, Ysé, La Petite Pietà, Marion Cousineau, François Bijou, Keith Kouna, Benoit Paradis Trio et Marie Amali !

Et puisque la musique est pour tout le monde, cette année on aura un concert en chansigne. Une promesse d’un beau spectacle d‘Imbert Imbert interprété en langues des signes par Igor Cassas.

Retrouvez la billetterie du festival du 16 au 20 avril de 10h à 22h30 au Foyer des Campagnes de Pézenas.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter notre site internet https://www.printivalbobylapointe.com/ ou par téléphone au 09 50 53 46 58.

Début : 2024-04-16

fin : 2024-04-20

7 bis Rue Henri Reboul

Pézenas 34120 Hérault Occitanie

