25e Fest’Yves de Sens-de-Bretagne Rennes, dimanche 19 mai 2024.

25e Fest’Yves de Sens-de-Bretagne Rennes Ille-et-Vilaine

25e édition du festival breton « Fest’Yves » avec une programmation exceptionnelle. Les invités d’honneur sont « Sonerien Du », le cercle celtique « Les Perrières » de Cesson-Sévigné ou encore le duo Diridollou Lavigne (kan ha diskan).

Beaucoup d’autres artistes de Bretagne sont programmés The Bards of Sweeney (musique irlandaise), Sabord’Ille (chants marins), Les Mariolles,les P’tits Lutins de l’AFAP, le bagadic de Cesson-Sévigné, Kendirvi, le Duo Birrien Prono et Trio Forj.

Sur place, de nombreuses animations comme des structures gonflables pour les enfants, un marché de producteurs, une reconstitution historique avec l’association « Hermine de la Lande » et beaucoup d’autres. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-19 10:00:00

fin : 2024-05-19 19:00:00

rue de la Madeleine

Rennes 35490 Ille-et-Vilaine Bretagne netidealfr@gmail.com

L’événement 25e Fest’Yves de Sens-de-Bretagne Rennes a été mis à jour le 2024-03-21 par ADT 35 ADMIN