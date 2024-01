Interligues – Little League Major 12 U et 15 U de Baseball et Softball 25 rue de la PLaine des Sports Pineuilh, vendredi 23 août 2024.

Pineuilh Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-23 09:00:00

fin : 2024-08-25 19:00:00

Interligues « Little League Major » 12 U et 15 U organisés par le Pitcher’s Club Baseball et Softball.

Toutes les ligues de France seront présentes.

24 équipes joueront sur 5 terrains pendant 3 jours.

Buvette et restauration rapide sur place.

25 rue de la PLaine des Sports

Pineuilh 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-31 par OT du Pays Foyen