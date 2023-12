En famille au musée : Les super-pouvoirs de l’eau 25, Route de Montjay Ménetreuil Catégories d’Évènement: Ménetreuil

fin : 2024-04-18 16:00:00 . Une visite de la maison de l’eau permet aux enfants de découvrir les propriétés fascinantes de cette précieuse ressource. Accompagnés d’un médiateur, ils ont l’opportunité de réaliser des expériences qui mettent en évidence certains des pouvoirs de ce liquide vital.

Pour les enfants à partir de 6 ans. Durée : 1h30. Sur réservation. EUR.

25, Route de Montjay Moulin-musée de Ménetreuil

Ménetreuil 71470 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

