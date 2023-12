A la table des impressionnistes 25 Place de la Cathédrale Rouen, 6 avril 2024 10:30, Rouen.

Accompagné d’un guide, arpentez les rues et monuments emblématiques de Rouen qui ont influencé les maîtres de l’impressionnisme. Puis savourez un déjeuner dans la plus vieille auberge de France dont le menu est inspiré des carnets de cuisine de Claude Monet .

10h30 : Visite guidée de Rouen sur les traces des impressionnistes

À la fin du XIXe siècle, la ville de Rouen a offert à Claude Monet, Paul Gauguin, Camille Pissarro de nombreuses sources d’inspiration de motifs. Laissez-vous envahir par le charme des jeux de nuages du ciel rouennais, des reflets de l’eau sur la Seine et des variations de lumière sur la façade de la Cathédrale Notre-Dame.

12h30 : Rendez-vous dans la plus vieille auberge de France « La Couronne ».

Déguster un menu impressionniste inspiré des recettes des carnets de cuisine de Claude Monet, fin gourmet.Fondée en 1345, La Couronne est un établissement emblématique qui s’est inscrit dans l’histoire de la cuisine française. Lieu de rencontre des personnalités à travers les siècles.

Apéritif : Kir normand et ses feuilletés

***

Entrée au choix :

Gaufre de saumon, mousse de citron

Carpaccio de tomate d’antan, aumônière à la ricotta ail et fines herbes

***

Plat principal au choix :

Volaille jaune snackée, mousseline de petits pois, sauce suprême

Dos de lieu en croûte d’amande, crème de patate douce au beurre

***

Dessert au choix :

Millefeuille aux fruits rouges

Tarte citron meringuée

***

Café et mignardises

1 verre de vin (rosé, rouge ou blanc), eau plate en carafe.

Accompanied by a guide, explore Rouen?s iconic streets and monuments, which influenced the masters of Impressionism. Then enjoy lunch at France?s oldest inn, with a menu inspired by Claude Monet?s notebooks.

10:30 am: Guided tour of Rouen in the footsteps of the Impressionists

At the end of the 19th century, the city of Rouen provided Claude Monet, Paul Gauguin and Camille Pissarro with numerous sources of inspiration for their motifs. Let yourself be enchanted by the play of clouds in the Rouen sky, the reflections of water on the Seine and the variations of light on the façade of Notre-Dame Cathedral.

12:30 pm: Rendezvous at the oldest inn in France, « La Couronne ».

Founded in 1345, La Couronne is an emblematic establishment that has gone down in the history of French cuisine. A meeting place for personalities through the centuries.

Aperitif: Kir normand with puff pastries

***

Choice of starter :

Salmon waffle, lemon mousse

Old-fashioned tomato carpaccio, ricotta garlic and herb aumônière

***

Choice of main course :

Snacked yellow poultry, pea mousseline, supreme sauce

Back of pollack in almond crust, sweet potato butter cream

***

Choice of dessert :

Red fruit millefeuille

Lemon meringue tart

***

Coffee and mignardises

1 glass of wine (rosé, red or white), still water in carafe

Acompañado por un guía, dé un paseo por las emblemáticas calles y monumentos de Ruán que influyeron en los maestros del Impresionismo. A continuación, disfrute de un almuerzo en la posada más antigua de Francia, con un menú inspirado en los diarios de cocina de Claude Monet.

10.30 h: Visita guiada de Ruán tras las huellas de los impresionistas

A finales del siglo XIX, la ciudad de Ruán proporcionó a Claude Monet, Paul Gauguin y Camille Pissarro numerosas fuentes de inspiración para sus motivos. Déjese hechizar por el juego de las nubes en el cielo de Ruán, los reflejos del agua en el Sena y las variaciones de luz en la fachada de la catedral de Notre-Dame.

12.30 h: Cita en la posada más antigua de Francia, « La Couronne ».

Fundada en 1345, La Couronne es un establecimiento emblemático que ha pasado a la historia de la gastronomía francesa. Lugar de encuentro de personalidades a lo largo de los siglos.

Aperitivo: Kir normand y hojaldres

***

Entrante a elegir :

Gofre de salmón con mousse de limón

Carpaccio de tomate a la antigua, ajo ricotta y aumônière a las finas hierbas

***

Plato principal a elegir :

Pollo amarillo rebozado, mousseline de guisantes, salsa suprema

Espalda de abadejo en costra de almendra, crema de boniato con mantequilla

***

Postre a elegir :

Milhojas de frutos rojos

Tarta de limón y merengue

***

Café y mignardises

1 vaso de vino (rosado, tinto o blanco), agua sin gas en garrafa

In Begleitung eines Fremdenführers können Sie die Straßen und Sehenswürdigkeiten von Rouen erkunden, die die Meister des Impressionismus beeinflusst haben. Genießen Sie anschließend ein Mittagessen in der ältesten Auberge Frankreichs, deren Menü von Claude Monets Kochbüchern inspiriert ist.

10:30 Uhr: Geführte Tour durch Rouen auf den Spuren der Impressionisten

Ende des 19. Jahrhunderts bot die Stadt Rouen Claude Monet, Paul Gauguin und Camille Pissarro zahlreiche Inspirationsquellen für ihre Motive. Lassen Sie sich von den Wolkenspielen am Himmel über Rouen, den Spiegelungen des Wassers auf der Seine und den Lichtvariationen auf der Fassade der Kathedrale Notre-Dame verzaubern.

12:30 Uhr: Treffen Sie sich in der ältesten Auberge Frankreichs « La Couronne ».

Genießen Sie ein impressionistisches Menü, das von den Rezepten aus den Kochbüchern des Feinschmeckers Claude Monet inspiriert ist.1345 gegründet, ist La Couronne ein emblematisches Lokal, das sich in die Geschichte der französischen Küche eingeschrieben hat. Ein Ort, an dem sich über die Jahrhunderte hinweg Persönlichkeiten trafen.

Aperitif: Normannischer Kir mit Blätterteiggebäck

***

Vorspeise nach Wahl :

Lachswaffel, Zitronenschaum

Carpaccio von alten Tomaten, Aumônière mit Ricotta-Knoblauch und Kräutern

***

Hauptgericht nach Wahl :

Gelbes Snack-Geflügel, Erbsenmousseline, Sauce Supreme

Seelachsrücken in Mandelkruste, Süßkartoffelcreme mit Butter

***

Dessert nach Wahl :

Millefeuille mit roten Früchten

Zitronenbaiserkuchen (Tarte citron meringuée)

***

Kaffee und Mignardises

1 Glas Wein (Rosé, Rot oder Weiß), stilles Wasser in einer Karaffe

