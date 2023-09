Les incontournables 25 Place de la Cathédrale Rouen, 23 septembre 2023, Rouen.

Rouen,Seine-Maritime

Suivez le guide à la découverte des trésors de la capitale normande

Rencontrer une ville, c’est en découvrir les plus beaux trésors et en savourer l’Histoire ! Suivez le guide, de la Cathédrale à la Place du Vieux Marché, découvrez les maisons à pans de bois et vibrez au souvenir de Jeanne d’Arc. Anecdotes, repères historiques et surprises architecturales sont au programme !.

2023-09-23 15:00:00 fin : 2023-09-23 17:00:00. .

25 Place de la Cathédrale

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie



Follow the guide to discover the treasures of Normandy’s capital city

To discover a city is to discover its finest treasures and savor its history! Follow the guide, from the Cathedral to the Place du Vieux Marché, discover the half-timbered houses and thrill to the memory of Joan of Arc. Anecdotes, historical landmarks and architectural surprises are all on the program!

Siga la guía para descubrir los tesoros de la capital de Normandía

Descubrir una ciudad es descubrir sus tesoros más bellos y saborear su historia Siga al guía, de la Catedral a la Place du Vieux Marché, y descubra las casas con entramado de madera y el recuerdo de Juana de Arco. Anécdotas, hitos históricos y sorpresas arquitectónicas en el programa

Folgen Sie dem Reiseführer, um die Schätze der Hauptstadt der Normandie zu entdecken

Eine Stadt kennen zu lernen bedeutet, ihre schönsten Schätze zu entdecken und ihre Geschichte zu genießen! Folgen Sie dem Stadtführer von der Kathedrale zum Place du Vieux Marché, entdecken Sie die Fachwerkhäuser und schwelgen Sie in der Erinnerung an Jeanne d’Arc. Anekdoten, historische Anhaltspunkte und architektonische Überraschungen stehen auf dem Programm!

