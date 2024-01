STO / Jeune Mort 25 de la Vallée Chaville, vendredi 17 mai 2024.

STO / Jeune Mort Le jeune rappeur Lillois montera sur la scène du 25 de la Vallée le 17 mai avec Jeune Mort, artiste à l’univers atypique ! Vendredi 17 mai, 20h30 25 de la Vallée Tarifs : de 12 à 20€ – Disponible via le PASS CULTURE

STO / JEUNE MORT [RAP]

Vendredi 17 mai – 20h30

Ouverture des portes 20h

STO :

Sto est un jeune artiste Lillois, figure émergente du rap français. Son identité musicale reflète son état d’esprit au quotidien. Influencé par la trap et l’électro, sa musique peut réunir tous types de publics grâce à des beats futuristes et des 808 malicieuses et entraînantes.

Il a su se démarquer en multipliant concepts, projets et concerts. Entouré par de nombreux artistes de la scène électro française, ainsi qu’un large panel de beatmakers, sa musique est le cocktail parfait entre rap et electro/house.

Sto amène des codes et une énergie bien à lui : la recette a tout pour devenir virale et faire de lui l’artiste de demain.

JEUNE MORT :

Jeune Mort, la dernière signature de 75e Session, a frappé très fort pour son premier EP, Mortuus, posant les premières pierres d’un univers sombre, où les lueurs d’espoir sont dissimulées dans un océan de fatalisme.

Disponilbe via le PASS CULTURE

25 de la Vallée 25, rue des Fontaines Marivel 92370 CHAVILLE Chaville 92370 Hauts-de-Seine Île-de-France MJC et salle de spectacles à Chaville, le 25 de la Vallée propose toute l'année des activités, évènements culturels et de loisirs.

Le 25 de la Vallée c’est une saison culturelle riche et variée où se mêlent artistes amateurs et professionnels.

Le 25 de la Vallée fait place aux musiques actuelles mais aussi à d’autres formes d’expression artistiques à travers des projets autour de l’improvisation théâtrale, des soirées cabaret-spectacles où humour, magie et musique se côtoient sur la scène du CAF’.

Engagé sur le territoire local le 25 de la Vallée propose des dispositifs d’accompagnement pour les groupes amateurs et en voie de professionnalisation, des résidences, des cours de musique (chant, piano, guitare, basse, batterie, éveil, coaching) dès le plus jeune âge ainsi que divers projets d’actions culturelles (prévention auditive, visite de la salle, interventions en milieu scolaire). Ligne N – Paris Montparnasse – Arrêt « Chaville Rive Gauche » Ligne L – Paris St Lazare/La Défense – Arrêt « Chaville Rive Droite » RER C – Arrêt « Chaville Vélizy » Bus 171 : Arrêt « Puits Sans Vin » A86 sortie Meudon Vélizy

Chaville Hauts-de-seine