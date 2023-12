Comédie : Albert 24 Avenue de la République Arcachon, 23 mai 2024, Arcachon.

Arcachon Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-23 21:00:00

fin : 2024-05-23 23:00:00

Une comédie de Patrick Zenou, avec Marie Fabre, Thierry Chapelier et Jean-Baptiste Bouyé.

Albert Beaujard, célèbre cambrioleur, amateur d’art et de femmes, vient de subtiliser un tableau au musée d’Orsay. Alors qu’il est recherché par la police, ce gangster de génie choisit de se cacher dans un appartement situé en face du musée. Lucien Poiseau ne s’attendait pas à découvrir chez lui un malfaiteur la fois brutal et raffiné qui va se mêler de sa vie de couple….

Une comédie de Patrick Zenou, avec Marie Fabre, Thierry Chapelier et Jean-Baptiste Bouyé.

Albert Beaujard, célèbre cambrioleur, amateur d’art et de femmes, vient de subtiliser un tableau au musée d’Orsay. Alors qu’il est recherché par la police, ce gangster de génie choisit de se cacher dans un appartement situé en face du musée. Lucien Poiseau ne s’attendait pas à découvrir chez lui un malfaiteur la fois brutal et raffiné qui va se mêler de sa vie de couple…

Une comédie de Patrick Zenou, avec Marie Fabre, Thierry Chapelier et Jean-Baptiste Bouyé.

Albert Beaujard, célèbre cambrioleur, amateur d’art et de femmes, vient de subtiliser un tableau au musée d’Orsay. Alors qu’il est recherché par la police, ce gangster de génie choisit de se cacher dans un appartement situé en face du musée. Lucien Poiseau ne s’attendait pas à découvrir chez lui un malfaiteur la fois brutal et raffiné qui va se mêler de sa vie de couple…

EUR.

24 Avenue de la République

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-23 par OT Arcachon