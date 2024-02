23eme vide-greniers Rue Paumier MONTGERMONT Montgermont, dimanche 7 avril 2024.

Le Comité des Fêtes de Montgermont organise son 23ème vide-greniers le dimanche 7 avril 2024 dans le centre bourg de Montgermont (35760).

Les exposants pourront s’installer entre 06h30 et 9h00. Ouverture au public de 09h00 à 18h00. Entrée gratuite.

Prix pour les exposants : 6,00 € (particuliers) et 12,00 € (professionnels) pour 2m linéaires de front sur 2m de profondeur.

Réservation obligatoire.

Plusieurs possibilités :

• Directement en ligne en vous rendant sur le site https://www.mybrocante.fr/gestion/inscriptions-exposants/. Paiement uniquement par carte bleue ou chèque.

• Soit sur place : Les samedis 23 mars et 6 avril 2024 de 09h à 12h, le mardi 2 avril de 17h à 20h et le mercredi 3 avril de 15h à 19h dans la salle des mariages (au-dessous de la mairie).

• Soit par courrier : Le bulletin de réservation devra être retourné dans les meilleurs délais, accompagnés du montant de la participation pour être pris en considération. La confirmation de réservation est renvoyée par courrier. Pour recevoir votre billet de réservation vous devez fournir une enveloppe timbrée libellée à votre adresse. L’organisateur choisit votre emplacement en fonction de l’ordre de réception de votre courrier.

• Dans les deux cas précédents il est possible de demander le bulletin d’inscription à comitefetes.montgermont35760@gmail.com ou sur le site de la Mairie de Montgermont.

• Aucune inscription ne pourra se faire par téléphone.

Restauration possible sur place. Stands galettes saucisses et frites, boissons. Tous les commerces alimentaires du centre bourg seront ouverts toute la journée.

Manèges. Toilettes.

Rue Paumier MONTGERMONT, Montgermont 35760 Ille-et-Vilaine