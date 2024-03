23ème Festival International du Pastel Feytiat Place de Leun Feytiat, samedi 29 juin 2024.

23ème Festival International du Pastel Feytiat Place de Leun Feytiat Haute-Vienne

Cette année c’est la 23ème édition du Festival International du Pastel qui se tiendra comme chaque année à l’Espace George Brassens de Feytiat avec comme invitée d’honneur Véronique Du Boisrouvray, une artiste portraitiste autodidacte.

Cet évènement est organisé en partenariat avec la Société des Pastellistes de France. C’est le rendez-vous de l’été en Haute-Vienne depuis 2001.

Au programme divers atelier et stages sur inscription (via le flyer disponible à l’Office de Tourisme ou sur le site internet en lien). À compléter et à envoyer à la Mairie de Feytiat.

Les deux premiers jours du festivals sont consacrés aux rencontres de pastellistes, fabricants de pastel et de papier.

Renseignements par téléphone. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-29 14:00:00

fin : 2024-09-01 19:00:00

Place de Leun Espace Georges Brassens

Feytiat 87220 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine festivaldupastel@ville-feytiat.fr

