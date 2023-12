Festival des Musicales de Mortagne et du Perche – Vivaldi, le souffle des saisons 23, rue Ferdinand de Boyères Mortagne-au-Perche, 22 juin 2024, Mortagne-au-Perche.

Mortagne-au-Perche Orne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-22 20:30:00

fin : 2024-06-22

François Lazarevitch et les Musiciens de Saint-Julien

Concert d’ouverture des Musicales de Mortagne et du Perche

Une relecture festive et originale des célèbres «Quatre Saisons» de Vivaldi et de deux concertos pour flûte : François Lazarevitch et les Musiciens de Saint-Julien insufflent à six concertos de Vivaldi aux programmes naturalistes une énergie réjouissante et en ravivent les couleurs. L’originalité et l’alternance spectaculaire des instruments solistes, tous joués par François Lazarevitch, les variations de timbres, leur vélocité et leur inventivité donnent un caractère particulièrement solaire et luxuriant à cette interprétation complètement renouvelée et transfigurent ces partitions que l’on croyait connaître.

Ce concert inaugure l’édition 2024 des Musicales de Mortagne et du Perche dont le thème est : Méditerranée.

Programme :

Antonio Vivaldi : Les Quatre Saisons,

La Notte Concerto en sol mineur pour flûte à bec,

La Tempesta di Mare Concerto en fa majeur pour flûte à bec alto..

23, rue Ferdinand de Boyères Le Carré du Perche

Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie



Mise à jour le 2023-12-21 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE