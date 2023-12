Comédie Musicale – Sister Act 23, rue Ferdinand de Boyères Mortagne-au-Perche, 24 mai 2024, Mortagne-au-Perche.

Mortagne-au-Perche Orne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-24 20:30:00

fin : 2024-05-24

Cette année, l’ensemble scolaire Bignon vous présente sa nouvelle production basée sur le film musical éponyme royalement mené par Whoopi Goldberg dans les années 1990 : Sister Act.

Après La Cigale et la Fourmi, Matilda, Miss Me, Killer Queen et les elfes du songe d’une nuit d’été, c’est au tour de Dolorès Van Cartier de vous montrer toute l’étendue du travail des élèves de la quatrième à la terminale inscrits à l’Atelier Théâtre musical .

Autour d’une nouvelle orchestration disco-funk d’Alan Menken (La Belle et la Bête, Aladdin, Pocahontas) , Dolorès tentera de devenir meneuse de revue dans le cabaret de Curtis Jackson. C’est pour la protéger de la vengeance de ce dernier que l’agent Eddie Sutter lui ouvrira les portes d’un couvent aux antipodes de la diva…

Musique, danse, théâtre et humour sont les ingrédients majeurs de ces deux soirées proposées par cette troupe de comédie musicale scolaire.

D’après le musical londonien de CHERI et BILL STEINKELLNER et la version française de NICOLAS NEBOT et LUDOVIC-ALEXANDRE VIDAL

Paroles – GLENN SLATTER

Musiques – ALAN MENKEN

Une libre adaptation de GUILLAUME HARANG et GABRIEL UGUEN .

23, rue Ferdinand de Boyères Le Carré du Perche

Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie



Mise à jour le 2023-12-21 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE