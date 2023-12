Concert de l’école de musique de Mortagne – Casino royal 23 rue Ferdinand de Boyères Mortagne-au-Perche, 19 mai 2024, Mortagne-au-Perche.

Mortagne-au-Perche Orne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-19 15:30:00

fin : 2024-05-19

Orchestre de l’école de musique de Mortagne sous la direction de Éric Guedou

Le décor est planté : un casino le long de la Riviera anglaise. Les riches héritières y côtoient les fils de bonnes familles, les petits joueurs et les grands escrocs. Autour des tables, le bluff est d’usage. On joue au jeu des apparences. Qui est qui ? Question brulante quand il s’agit de savoir qui a fait le casse ! Dans cette ambiance grisante, il s’agira de démasquer qui cache des rêves de fortunes dangereux, des banqueroutes cuisantes, qui a intérêt à voler le casino. Le voleur est habile. Un plan bien orchestré – sans fausses notes -ou presque… Des coups de poker en coups d’archets, on joue du piston, les cordes se tendent… Tous suspects, mais un seul coupable ! Rien ne va plus les jeux sont faits ! A la fin est-ce toujours le casino qui gagne ?

Concert annuel

Tout public.

23 rue Ferdinand de Boyères Le Carré du Perche

Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie



Mise à jour le 2023-12-20 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE