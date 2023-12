Soirée Carré Pêle-Mêle – Café-concert 23 rue Ferdinand de Boyères Mortagne-au-Perche, 26 avril 2024, Mortagne-au-Perche.

Mortagne-au-Perche Orne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-26 20:30:00

fin : 2024-04-26

Le Scratchophone Orchestra est formé de quatre musiciens réunis par al passion du swing. Leur plongée dans l’univers électro-swing s’est donc faite naturellement : leur attrait pour la musique électronique. Fondé en 2015 ils enchaînent les concerts, plus de 400 lives donnés en France et à l’international. Le groupe sort en mars 2023 « Fifty Fifty » un deuxième album résolument électro-swing aux influences rock steady blues. Sa réalisation a été placée entre les mains d’Aurélien Trigo du groupe Caravan Palace et producteur incontournable de la scène hip hop. Un univers explosif et plein d’élégance. Des mélodies taillées dans la matière brute du swing des années 30 qui croisent les influences très actuelles. Des beats rejouant dans ce siècle-ci les rythmiques les plus dansantes du précédent. Des compositions soignées structurées autour du chant servant magistralement l’énergie d’un quartet électrisant.

Le Scratchophone Orchestra est composé d’Aurélien Mourocq dit » Le Gitan » (Chant et Clarinette), de Gabriel Bonnin (Violon), de Clément Royo alias DJ Royo (Beats, drums et guitare) et Armand Delaval » Le Baron » (Contrebasse).

La Musique se partage !

Les élèves de l’école de Musique de Mortagne-au-Perche vous ont préparé une petite surprise avec la complicité des musiciens de Scratchophone Orchestra. L’électro swing les a enivré et c’est communicatif !

Formule café-concert

Bar ouvert pendant la durée du spectacle.

23 rue Ferdinand de Boyères Le Carré du Perche

Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie



Mise à jour le 2023-12-20 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE