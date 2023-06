Les Franglaises – 17h 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz, 21 avril 2024, Biarritz.

Biarritz,Pyrénées-Atlantiques

Deux ans après avoir triomphé à la Gare du Midi, les Franglaises reviennent pour deux dates avec un show sans cesse réinventé.

C’est le spectacle musical culte qui traduit les grands succès du répertoire anglophone de la manière la plus littérale et la plus absurde qui soit ! Venez découvrir ou redécouvrir ce phénomène qui a déjà séduit plus d’un million de spectateurs et remporté le Molière du Meilleur Spectacle musical ! De Michel Fils-de-Jacques (Michael Jackson) à Reine (Queen), en passant par Les Scarabée (The Beatles) et les Filles Épices (Spice Girls), Les Franglaises vous révèlent, à travers un test aveugle » complètement déjanté, le véritable sens des plus grands tubes de ces artistes mondiaux et de bien d’autres. Intrigues, suspens et rebondissements, tout est étonnement pendant près de deux heures.

Durée : 1h45.

23 Avenue du Maréchal Foch Gare du Midi

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Two years after their triumph at the Gare du Midi, Les Franglaises return for two dates with a constantly reinvented show.

It’s the cult musical show that translates the great hits of the English-speaking repertoire in the most literal and absurd way possible! Come and discover or rediscover this phenomenon that has already seduced over a million spectators and won the Molière for Best Musical Show! From Michel Fils-de-Jacques (Michael Jackson) to Reine (Queen), not forgetting Les Scarabée (The Beatles) and Les Filles Épices (Spice Girls), Les Franglaises reveal the true meaning of the greatest hits by these and many other world-famous artists in a crazy « blind test ». Intrigue, suspense and twists and turns, everything is astonishing for almost two hours.

Running time: 1 hour 45 minutes

Dos años después de su triunfo en la Gare du Midi, Les Franglaises vuelven para dos fechas con un espectáculo constantemente reinventado.

¡Es el musical de culto que traduce los grandes éxitos del repertorio anglosajón de la forma más literal y absurda posible! ¡Venga a descubrir o redescubrir este fenómeno, que ya ha hecho las delicias de más de un millón de espectadores y ha ganado el Molière al Mejor Musical! De Michel Fils-de-Jacques (Michael Jackson) a Reine (Queen), sin olvidar Les Scarabée (The Beatles) y les Filles Épices (Spice Girls), Les Franglaises desvelan el verdadero significado de los grandes éxitos de estos y muchos otros artistas internacionales a través de una « prueba a ciegas » completamente disparatada. Con intriga, suspense y giros inesperados, le sorprenderán durante casi dos horas.

Duración: 1 hora 45 minutos

Zwei Jahre nach ihrem Triumph im Gare du Midi kommen die Franglaises für zwei Termine mit einer Show zurück, die sich immer wieder neu erfindet.

Es ist die musikalische Kultshow, die die großen Hits des englischsprachigen Repertoires auf die wörtlichste und absurdeste Art und Weise übersetzt, die es gibt! Entdecken Sie dieses Phänomen, das bereits mehr als eine Million Zuschauer begeistert und den Molière für das beste Musical gewonnen hat, oder entdecken Sie es wieder! Von Michel Fils-de-Jacques (Michael Jackson) über Reine (Queen) bis hin zu Les Scarabée (The Beatles) und Les Filles Épices (Spice Girls): Les Franglaises enthüllen Ihnen in einem völlig verrückten Blindtest die wahre Bedeutung der größten Hits dieser und vieler anderer Künstler. Intrigen, Spannung und Wendungen – fast zwei Stunden lang ist alles verblüffend.

Dauer: 1 Stunde 45 Minuten

