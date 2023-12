On boira toute l’eau du ciel – Collectif La Méandre 22 rue Victor Hugo Saint-Vallier Catégories d’Évènement: Saint-Vallier

Saône-et-Loire On boira toute l’eau du ciel – Collectif La Méandre 22 rue Victor Hugo Saint-Vallier, 15 juin 2024, Saint-Vallier. Saint-Vallier Saône-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-15 11:00:00

fin : 2024-06-15 . Entre-sort en caravane – Semaine du Développement Durable – Tout public dès 6 ans. On boira toute l’eau du ciel est une petite forme en caravane dans laquelle quatre spectateurs deviennent témoins privilégié.e.s d’un conte sonore et visuel. L’histoire est celle d’un peuple disparu à la suite d’un déluge. Deux sœurs rescapées sont les garantes du drame. Ensemble, elles jouent à faire revivre les souvenirs en prenant soin de ne pas les laisser sombrer dans l’oubli. EUR.

22 rue Victor Hugo Espace Culturel Louis Aragon

Saint-Vallier 71230 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-12-12 par Département 71/Direction Attractivité – Mission Tourisme (coordination) Détails Catégories d’Évènement: Saint-Vallier, Saône-et-Loire Autres Code postal 71230 Lieu 22 rue Victor Hugo Adresse 22 rue Victor Hugo Espace Culturel Louis Aragon Ville Saint-Vallier Departement Saône-et-Loire Lieu Ville 22 rue Victor Hugo Saint-Vallier Latitude 46.6416624 Longitude 4.36729827 latitude longitude 46.6416624;4.36729827

22 rue Victor Hugo Saint-Vallier Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-vallier/