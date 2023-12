Une chenille dans le cœur – Cie La roue voilée 22 rue Victor Hugo Saint-Vallier, 14 juin 2024, Saint-Vallier.

Saint-Vallier Saône-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-14 10:00:00

fin : 2024-06-14 11:00:00

.

Entre théâtre et vidéo-projection – Semaine du Développement Durable – Tout public.

Une Chenille dans le coeur reprend un des plus beaux textes de Stéphane Jaubertie. En mêlant théâtre et vidéo-projection, mots et musique, le spectacle nous invite dans un monde imaginaire qui navigue entre l’univers de Tim Burton et celui d’Hayao Miyazaki…

EUR.

22 rue Victor Hugo Espace Culturel Louis Aragon

Saint-Vallier 71230 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté



Mise à jour le 2023-12-12 par Département 71/Direction Attractivité – Mission Tourisme (coordination)