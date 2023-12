Drum Brothers – Les frères Colle 22 rue Victor Hugo Saint-Vallier, 26 mai 2024, Saint-Vallier.

Saint-Vallier Saône-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-26 16:00:00

fin : 2024-05-26 17:10:00

Musique et jonglerie – Tout public dès 6 ans.

Les frères Colle, finalistes de l’émission » La France a un incroyable talent » 2021 !

Nés de l’union insolite entre une grosse caisse et une caisse claire, les Frères Colle tambourinent depuis leur naissance !

Avec « Drum Brothers », ils nous proposent un spectacle original, une performance de jonglerie musicale virevoltante et remplie d’humour. Tout est source de percussions, mais les prédispositions artistiques du trio ne s’arrêtent pas là : cornemuse, flûte et guitare entrent dans la danse et les objets

voltigent, aussi bien les quilles que les parapluies. Avec ce trio décapant et virtuose, tout est talent, fantaisie et fougue.

Un spectacle familial pour petits et grands orchestré par le pinceau coloré du metteur en scène Éric Bouvron.

22 rue Victor Hugo Espace Culturel Louis Aragon

Saint-Vallier 71230 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté



