Urban Culture : Urban Session 22 avenue Charles de Gaulle Guéret, 5 avril 2024, Guéret.

Guéret,Creuse

Un plateau plein de surprises urbaines…

Billetterie en ligne via le SOLIMA (à mettre d’une couleur différente pour plus de visibilité)

Skank I – Samedi 6 Avril

La Quincaillerie

Tarif et réservations : Conscious Rural Style

Au cours de la saison, vous retrouverez la programmation complète du festival : le fameux jam de graff (samedi 6 avril), le tournoi de streetball, le contest de skate, BMX et trott freestyle, etc.. et bien sûr le rendez-vous incontournable de cette semaine : le Battle de danse hip-hop, dimanche 7 avril à partir de 15h00 à l’Espace André Lejeune.

2024-04-05 fin : 2024-04-06 . .

22 avenue Charles de Gaulle La Quincaillerie

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine



A stage full of urban surprises?

Online ticketing via SOLIMA (please use a different color for greater visibility)

Skank I – Saturday, April 6

La Quincaillerie

Prices and bookings: Conscious Rural Style

Throughout the season, you’ll find the full festival program: the famous graffiti jam (Saturday, April 6), the streetball tournament, the skateboard, BMX and freestyle trott contest, etc., and of course this week’s not-to-be-missed event: the hip-hop dance battle, Sunday, April 7, starting at 3:00 pm at Espace André Lejeune

¿Un escenario lleno de sorpresas urbanas?

Venta de entradas en línea a través de SOLIMA (póngase un color diferente para mayor visibilidad)

Skank I – sábado 6 de abril

La Quincaillerie

Precios y reservas: Conscious Rural Style

A lo largo de la temporada, podrá disfrutar del programa completo del festival: la famosa jam de graffiti (sábado 6 de abril), el torneo de streetball, el concurso de skate, BMX y freestyle trott, etc. y, por supuesto, la cita ineludible de esta semana: la batalla de baile hip-hop, el domingo 7 de abril a partir de las 15:00 h en el Espace André Lejeune

Eine Bühne voller urbaner Überraschungen?

Online-Tickets über SOLIMA (für bessere Sichtbarkeit bitte eine andere Farbe verwenden)

Skank I – Samstag, 6. April

Die Quincaillerie

Preise und Reservierungen: Conscious Rural Style

Im Laufe der Saison werden Sie das gesamte Programm des Festivals wiederfinden: den berühmten Graffiti-Jam (Samstag, 6. April), das Streetball-Turnier, den Skate-, BMX- und Trott-Freestyle-Contest usw. und natürlich den unumgänglichen Termin dieser Woche: das Hip-Hop-Tanz-Battle am Sonntag, 7. April ab 15 Uhr im Espace André Lejeune

