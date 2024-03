21ème Mercredi de Marlenheim Marlenheim, mercredi 3 avril 2024.

21ème Mercredi de Marlenheim Marlenheim Bas-Rhin

Mieux vivre la fin de vie.

Avec les progrès technologiques et de la médecine en particulier, la peur « naturelle » de mourir est devenue une peur de « mal » mourir s’accompagnant d’une peur de l’ »acharnement thérapeutique »,

d’une peur de souffrir et enfin d’une peur de mourir seul dans un milieu étranger hostile l’hôpital.

Dans ce contexte, les différents textes de loi promulgués depuis 1999 ont visé à humaniser l’hôpital en affirmant le droit de chaque citoyen de bénéficier de soins palliatifs et le devoir de s’abstenir de

toute obstination déraisonnable tout en priorisant le respect du libre choix du patient. Elles permettent aussi aux médecins une prise en charge maximale de la douleur en instaurant la notion du double effet et la sédation profonde terminale. Mais en y regardant d’un peu plus près, tout ce qu’elles contiennent devrait aller de soi, découlant de l’Éthique déontologique des professionnels de Santé et de la part d’Humanité présente en chacun d’entre nous à savoir garantir à chacun une fin de vie digne jusqu’au dernier souffle. Pourtant certaines situations particulières ne trouvent pas de réponses satisfaisantes dans le cadre législatif actuel et incitent quelques-uns de nos concitoyens à aller en Suisse ou en Belgique.

Une Convention citoyenne sur la fin de vie, à l’initiative du Président de la République, s’est prononcée majoritairement il y a un an maintenant en faveur d’une évolution de la loi. Le début d’année 2024 devrait être marqué par l’examen d’un projet de loi sur la fin de vie qui devrait traiter des soins palliatifs, de l’euthanasie et/ou du suicide assisté. Ces éléments de réflexion seront débattus par le docteur Patrick Karcher, gériatre aux Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, Directeur du site d’appui alsacien de l’EREGE (Espace de Réflexion Éthique du Grand Est), et le docteur Guy Freys, ancien praticien hospitalier d’anesthésie réanimation, de Marlenheim. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-03 20:00:00

fin : 2024-04-03

1 Place de la Liberté

Marlenheim 67520 Bas-Rhin Grand Est

L’événement 21ème Mercredi de Marlenheim Marlenheim a été mis à jour le 2024-03-08 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble