21ème édition de la Prairiale, fête des plantes et des jardins La Ferme du Manet MONTIGNY-LE-BX, samedi 20 avril 2024.

21ème édition de la Prairiale, fête des plantes et des jardins Manifestation à but caritatif regroupant des exposants dans les domaines des plantes et des jardins, des produits du terroir et de l’artisanat d’art 20 et 21 avril La Ferme du Manet Entrée 2,50 € pour les adultes valable tout le week-end, gratuit pour les enfants

La Prairiale

La Prairiale, fête des plantes et des jardins, revient ce printemps pour sa 21ème édition. Cette manifestation est organisée par le Lions Club Montigny les 3 villages en partenariat avec la Mairie de Montigny le Bretonneux et la ferme du Manet. Elle réunit, sur le beau site de la ferme du Manet, des exposants, des producteurs et des artisans dans 3 secteurs : Plantes et jardin, Produits du terroir et Artisanat d’art.

Côté Plantes et jardins, vous trouverez des plantes vivaces ou annuelles, des plants potagers dont certains bio, des rosiers, des arbustes et petits fruitiers pour fleurir vos jardins et balcons et garnir vos potagers pour de belles récoltes ! Pour la première fois, du matériel de jardinage et des robots de tonte seront exposés en démonstration. Enfin, pour les enfants, un jeu sur les légumes du potager sera présenté.

En ce qui concerne les Produits du terroir, les organisateurs du Lions Club ont sélectionné pour vous des produits de qualité. Vous ferez un voyage gustatif dans les différentes régions de France. Chaque exposant viendra réveiller vos papilles ! Des produits régionaux vous seront proposés : jambons, saucissons, fromages. Pour les douceurs, un chocolatier, un producteur de biscuits, des apiculteurs et bien d’autres vous présenteront une large gamme de produits. Pour arroser tous ces mets, vous pourrez compter sur des producteurs de vin, bière et champagne.

Le secteur de l’Artisanat d’art « Made in France » accueillera des artisans renommés sélectionnés pour la qualité de leur travail. Ils vous dévoileront leur savoir-faire dans le domaine de la sculpture métallique, la céramique, des tableaux animaliers, d’objets en cuir, du verre soufflé, de la peinture sur soie ou sur œuf, du savon végétal. La styliste, Valérie Risbec qui réalise de manteaux et vestes sur mesure pour hommes et femmes, sera présente et proposera des modèles, uniques ou en petites séries, en soie, laine ou coton, réalisés entièrement à la main dans son atelier.

Nous vous attendons nombreux pour découvrir ces producteurs et artisans de talent !

La totalité des bénéfices de la manifestation sera versée à des œuvres caritatives, en particulier en lien avec la cécité et le financement de chiens guides d’aveugle. L’école de chiens guides sera d’ailleurs sur place pour présenter son travail avec les chiens.

La Ferme du Manet 61 avenue du Manet MONTIGNY-LE-BX

