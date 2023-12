Exposition « Voyage à travers l’art rupestre mondial » 21 route de Montmorillon Lussac-les-Châteaux Catégories d’Évènement: Lussac-les-Châteaux

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-29 10:00:00

fin : 2024-05-29 13:00:00 L’art européen de la préhistoire est souvent évoqué. Cette exposition vous propose de découvrir l’art rupestre à l’échelle mondiale..

21 route de Montmorillon La Sabline

Lussac-les-Châteaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine

