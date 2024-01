Journée découverte des vins de Bourgogne 21 avenue Charles de Gaulles Beaune, samedi 20 avril 2024.

Beaune Côte-d’Or

Début : 2024-04-20

fin : 2024-04-20

Les Journées découverte ont souvent lieu un samedi. Une journée complète pour entrer dans l’univers passionnant des vins de Bourgogne et vous initier, verre en main, à la méthodologie de la dégustation.

Apprendre à regarder, à sentir, à goûter les vins blancs, les vins rouges et le Crémant de Bourgogne et à identifier leurs arômes. La conservation, le service des vins et l’association des mets et des vins sont également abordés.

Après un bon déjeuner-dégustation, l’après-midi est consacré à la découverte du vignoble avec une lecture de paysage dans les Grands crus de la Côte de Nuits, à une visite commentée du mythique Château du Clos de Vougeot et à une visite- dégustation dans un domaine viticole.

A l’issue de cette journée, vous serez plus à l’aise devant un verre de Bourgogne et commencerez à trouver les mots justes pour commenter les vins et partager vos impressions.

21 avenue Charles de Gaulles Ecole des Vins de Bourgogne

Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté



