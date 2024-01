Vide Greniers 201 Rue de Pont-Aven Quimperlé, dimanche 14 avril 2024.

Quimperlé Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 09:00:00

fin : 2024-04-14 18:00:00

Organisé par Chats Sans Toi, aux profits des chats pris en charge tout au long de l’année.

Buvette et restauration sur place.

Chaque année, les bénévoles et les familles d’accueil se mobilisent pour recueillir plus d’une centaine d’animaux qui sont nourris, soignés, castrés, pucés et placés en adoption.

Chacun peut, à son niveau, participer aux différents évènements tout au long de l’année : famille d’accueil temporaire ou permanente, collecte de croquettes, organisation du vide greniers. Alors n’hésitez pas à nous contacter.

201 Rue de Pont-Aven Parking couvert du Leclerc

Quimperlé 29300 Finistère Bretagne philibert29300@gmail.com



Mise à jour le 2024-01-12 par OT QUIMPERLE LES RIAS