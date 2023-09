THÉÂTRE – QUATRIÈME A (LUTTE DE CLASSES) 20 Rue André Theuriet Bar-le-Duc, 18 avril 2024, Bar-le-Duc.

Bar-le-Duc,Meuse

Quatrième A (lutte de classes) raconte un soulèvement. Pas n’importe lequel, celui d’une classe de quatrième contre l’absurdité de certaines des règles de son collège. Mais avant de monter sur le toit pour y planter son étendard et y donner un bal, il en aura fallu des évènements. « La discrète » et ses potes remontent le fil du temps pour raconter ces trois jours mouvementés…

Une ribambelle de personnages et une pièce chorale, écrite par Guillaume Cayet en immersion dans une classe de 4ème dans un collège du Grand Est.

(dès 13 ans). Tout public

Jeudi 2024-04-18 20:30:00 fin : 2024-04-18 21:45:00. 10 EUR.

20 Rue André Theuriet Le Théâtre

Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est



Quatrième A (class struggle) tells the story of an uprising. Not just any uprising, but that of a class of eighth graders against the absurdity of some of the rules at their school. But it took quite a few events to get them up on the roof to plant their banner and hold a dance. « La Discrète » and her friends go back in time to tell the story of these three eventful days?

A bevy of characters and a choral play, written by Guillaume Cayet while immersed in a class of 4th graders in a middle school in eastern France.

(ages 13 and up)

Quatrième A (lucha de clases) cuenta la historia de un levantamiento. Pero no de una sublevación cualquiera, sino de la de una clase de cuarto de primaria contra lo absurdo de algunas normas de su colegio. Pero les costó mucho subir al tejado para plantar su bandera y celebrar un baile. « La Discrète » y sus amigos retroceden en el tiempo para contar la historia de aquellos tres días llenos de acontecimientos?

Un montón de personajes y una obra coral, escrita por Guillaume Cayet mientras estaba inmerso en una clase de 4º de primaria en un colegio de la región francesa de Grand Est.

(a partir de 13 años)

Quatrième A (Klassenkampf) erzählt von einem Aufstand. Es ist der Aufstand einer vierten Klasse gegen die Absurdität einiger Regeln in ihrer Schule. Doch bevor sie auf das Dach steigen, um dort ihre Fahne aufzustellen und einen Ball zu veranstalten, muss einiges geschehen. « La discrète » und ihre Freunde drehen den Zeitfaden zurück, um von diesen drei turbulenten Tagen zu erzählen

Guillaume Cayet hat das Stück in einer vierten Klasse eines Collège im Grand Est geschrieben.

(ab 13 Jahren)

