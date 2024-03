20 ans, génération engagée – Les nouvelles voix de l’écologie Médiathèque José Cabanis Toulouse, jeudi 4 avril 2024.

20 ans, génération engagée – Les nouvelles voix de l’écologie À la rencontre de voix engagées Jeudi 4 avril, 18h30 Médiathèque José Cabanis

Jeudi 4 avril à 18h30

Rencontre avec Julie Pasquet, Johan Reboul et Hugo Viel, 3 jeunes vingtenaires engagés pour la justice climatique et sociale.

Julie Pasquet a 26 ans, est militante pour la justice climatique et sociale. Elle s’est engagée à Toulouse pendant ses études à Sciences Po et Toulouse Business School dans les mouvements de jeunesse pour le climat et a co-fondé le collectif Le Bruit Qui Court : un collectif d’artiviste qui met l’art au cœur de l’engagement. Ells est également formatrice en intelligence collective et en gouvernance partagée.

Johan Reboul, ancien étudiant à Sciences Po Toulouse et créateur de contenus. À 24 ans, il parle d’écologie en mêlant humour et message de sensibilisation à ses plus de 70 000 abonnés sur son compte Instagram @lejeuneengagé. En mars 2021, il a publié son premier livre Le Guide du Jeune Engagé pour la planète (Éditions Fleurus). Il revient d’un voyage de 6 mois pour la réalisation de son premier documentaire sur les enjeux de l’eau dans le monde.

Hugo Viel a 25 ans, est activiste pour la justice climatique. Il a commencé son engagement dans l’ONG internationale CliMates en 2018 ce qui l’a amené à participer à plusieurs négociations internationales (COP 24, intersessions, COP 25) et projets de plaidoyer (Notre Constitution Écologique). En 2019, il participe au lancement de la branche française du mouvement Fridays For Future et a continué ses activités militantes dans des cadres différents en se mobilisant pour une Loi Climat ambitieuse, en menant campagne contre le projet EACOP de Total Énergies ou encore en participant à des missions scientifiques sur les océans. Il a récemment publié l’essai Climat, trop tard pour agir ? (Collection ALT, 2023, Éditions de la Martinière).

Médiathèque José Cabanis – Grand auditorium (niveau -1)

Médiathèque José Cabanis – Grand auditorium (niveau -1)
Médiathèque José Cabanis, Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie

Rencontre Tout public