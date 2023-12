Concert Jazz – Flash Pig 2 Ter Allée des Acacias Argenton-sur-Creuse, 10 février 2024, Argenton-sur-Creuse.

Argenton-sur-Creuse Indre

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 20:30:00

fin : 2024-02-10

Concert Jazz par Flash Pig à l’Avant Scène..

Concert Jazz par Flash Pig à l’Avant Scène.

Avec Maxime Sanchez au piano, son frère Adrien au saxophone ténor, Florent Nisse à la contrebasse et Gautier Garrigue à la batterie, le groupe évolue dans un univers, ou l’héritage de la scène free jazz des année 70 cohabite avec leur revisite de tubes commerciaux comme celle de « Get Busy » du roi jamaïcain du Dance hall Sean Paul ou celle du « video games » de la chanteuse Lana Del Rey : une merveille de retenue. Avec leur impressionnante osmose jouant le jeu de la création collective et leur improvisation ardente, Flash Pig s’affirme comme l’un des groupes passionnant de la scène française.

Flash Pig à été élu groupe français de l’année par le magazine «Jazz» et «Jazz news» en 2022 et à reçu le coup de coeur de l’académie Charles CROS de cette même année.

EUR.

2 Ter Allée des Acacias

Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire



Mise à jour le 2023-12-11 par OT Vallée de la Creuse