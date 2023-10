Oraison 2 Rue Georges Ledormeur Tarbes, 26 avril 2024, Tarbes.

Tarbes,Hautes-Pyrénées

Marie Molliens est très assurément l’une des femmes les plus importantes du cirque actuel. Dans Oraison, elle réussit le pari de réaliser un spectacle intemporel traçant une ode à l’esprit forain de La Strada de Fellini, à la mise en scène baroque de Romeo Castellucci et aux films de David Lynch.

Convoquant le cirque à l’ancienne et l’univers forain, elle revient toujours plus près de l’épure, de l’essentiel, pour retrouver la raison d’être du cirque. Le clown blanc est devenu la figure dérisoire du sauveur dans le chaos contemporain.

Marie Molliens glisse sur son fil, le clair-obscur devient somnambulique. Les corps évoluent, fluides, gracieux, vibrants. Les gestes sont époustouflants et virtuoses.

Dans la pénombre de la piste, les déséquilibres acrobatiques ou la grâce sauvage du lancer de couteaux résonnent avec quelques notes d’orgue de barbarie, tristes et joyeuses, comme une prière de cirque. Si près de nous.

Un moment d’émotion pure..

2 Rue Georges Ledormeur Lycée Marie Curie

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



Marie Molliens is undoubtedly one of the most important women in today?s circus world. In Oraison, she has succeeded in creating a timeless show that is an ode to the fairground spirit of Fellini?s La Strada, the baroque staging of Romeo Castellucci and the films of David Lynch.

Summoning the old-fashioned circus and the world of the fairground, she returns ever closer to the purity, the essential, to rediscover the circus?s raison d?être. The white clown has become the derisory figure of the savior in contemporary chaos.

Marie Molliens slips on her thread, the chiaroscuro becoming somnambulistic. Bodies evolve, fluid, graceful, vibrant. The gestures are breathtaking and virtuosic.

In the half-light of the ring, the acrobatic imbalances or the wild grace of the knife-throwing resonate with a few notes of barrel organ, sad and joyful, like a circus prayer. So close to home.

A moment of pure emotion.

Marie Molliens es sin duda una de las mujeres más importantes del circo actual. En Oraison, ha conseguido crear un espectáculo atemporal que es una oda al espíritu de feria de La Strada de Fellini, a la puesta en escena barroca de Romeo Castellucci y a las películas de David Lynch.

Invocando el circo de antaño y el mundo de la feria, vuelve cada vez más cerca de la pureza, de lo esencial, para redescubrir la razón de ser del circo. El payaso blanco se ha convertido en la irrisoria figura del salvador en el caos contemporáneo.

Marie Molliens se desliza sobre su hilo, el claroscuro se vuelve sonámbulo. Los cuerpos evolucionan, fluidos, gráciles, vibrantes. Los gestos son impresionantes y virtuosos.

En la penumbra de la pista, los desequilibrios acrobáticos o la gracia salvaje del lanzamiento de cuchillos resuenan con unas notas de organillo, tristes y alegres, como una plegaria circense. Tan cerca de casa.

Un momento de pura emoción.

Marie Molliens ist zweifellos eine der bedeutendsten Frauen im heutigen Zirkus. In Oraison gelingt ihr eine zeitlose Show, die eine Ode an den Jahrmarktsgeist von Fellinis La Strada, Romeo Castelluccis barocke Inszenierung und die Filme von David Lynch darstellt.

Sie beschwört den altmodischen Zirkus und die Welt des Jahrmarkts herauf und kehrt immer näher an die Reinheit und das Wesentliche zurück, um den Grund für die Existenz des Zirkus wiederzufinden. Der weiße Clown ist zu einer lächerlichen Figur des Retters im zeitgenössischen Chaos geworden.

Marie Molliens rutscht auf ihrem Faden aus, das Hell-Dunkel wird zum Schlafwandeln. Die Körper bewegen sich, fließend, anmutig, vibrierend. Die Gesten sind atemberaubend und virtuos.

Im Halbdunkel der Manege erklingen die akrobatischen Ungleichgewichte oder die wilde Grazie des Messerwerfens mit einigen traurigen und fröhlichen Drehorgelnoten wie ein Zirkusgebet. So nah bei uns.

Ein Moment purer Emotion.

