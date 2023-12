Audition de théâtre 2 rue du Stade Drusenheim Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Drusenheim Audition de théâtre 2 rue du Stade Drusenheim, 26 juin 2024, Drusenheim. Drusenheim Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-26 19:00:00

fin : 2024-06-26 . Les élèves de l’atelier théâtre proposeront une création, fruit de leur travail sur une thématique choisie. L’écriture se fera avec l’aide de l’intervenante. Les élèves travailleront également sur la réalisation de leurs costumes et de leurs accessoires. 0 EUR.

2 rue du Stade

Drusenheim 67410 Bas-Rhin Grand Est

Mise à jour le 2023-11-29 par Office de Tourisme du Pays Rhénan Détails Catégories d’Évènement: Bas-Rhin, Drusenheim Autres Code postal 67410 Lieu 2 rue du Stade Adresse 2 rue du Stade Ville Drusenheim Departement Bas-Rhin Lieu Ville 2 rue du Stade Drusenheim Latitude 48.7582685154983 Longitude 7.95184158650817 latitude longitude 48.7582685154983;7.95184158650817

2 rue du Stade Drusenheim Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/drusenheim/