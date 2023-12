Concert : Films d’animation 2 rue du Stade Drusenheim, 4 décembre 2023, Drusenheim.

Drusenheim,Bas-Rhin

Les enfants auront l’occasion de rencontrer le Saint-Nicolas qui a toujours au fond de ses larges poches quelques friandises à distribuer.

Buvette et restauration sur place.

Animaux non acceptés..

2 rue du Stade

Drusenheim 67410 Bas-Rhin Grand Est



The children will have the opportunity to meet St. Nicholas who always has a few sweets in his large pockets to hand out.

Refreshments and catering on site.

Animals are not allowed.

Los niños tendrán la oportunidad de conocer a San Nicolás, que siempre tiene unos cuantos caramelos en sus profundos bolsillos para repartir.

Refrescos y comida en el lugar.

No se admiten animales.

Die Kinder haben die Gelegenheit, den Nikolaus zu treffen, der in seinen großen Taschen immer ein paar Süßigkeiten zu verteilen hat.

Getränke und Speisen vor Ort.

Haustiere nicht erlaubt.

