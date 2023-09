Villes en Scène > La poésie de l’échec 2 rue de l’hippodrome Lessay, 19 avril 2024, Lessay.

Lessay,Manche

« La poésie de l’échec » de la compagnie Marjolaine Minot, une pièce tendre et drôle sur la famille, comme une ode salutaire aux ratages. Soutenue par les prouesses sonores d’un beat boxer, qui viennent ponctuer et soutenir les sentiments inexprimés, l’excellente distribution maîtrise aussi bien l’humour décalé, l’émotion que les performances physiques pour incarner des personnages particulièrement attachants.

A partir de 12 ans.

2024-04-19 20:30:00 fin : 2024-04-19 21:45:00. .

2 rue de l’hippodrome Espace culturel

Lessay 50430 Manche Normandie



marjolaine Minot’s « La poésie de l’échec » (The Poetry of Failure) is a tender, funny play about the family, a salutary ode to failure. Backed by the sonic prowess of a beat boxer, who punctuates and supports the unspoken feelings, the excellent cast masters offbeat humor, emotion and physical performance to embody particularly endearing characters.

Ages 12 and up

« La poésie de l’échec (La poesía del fracaso), de la compañía Marjolaine Minot, es una obra tierna y divertida sobre la familia, una saludable oda al fracaso. Apoyado en las proezas sonoras de un beatboxer, que puntúa y apoya los sentimientos no expresados, el excelente reparto domina el humor desenfadado, la emoción y la interpretación física para encarnar personajes particularmente entrañables.

A partir de 12 años

« La poésie de l’échec » der Theatergruppe Marjolaine Minot, ein zartes und lustiges Stück über die Familie, wie eine heilsame Ode an die Versager. Unterstützt von den Klangkünsten eines Beatboxers, die die unausgesprochenen Gefühle interpunktieren und unterstützen, beherrscht die hervorragende Besetzung sowohl den schrägen Humor, die Emotionen als auch die körperlichen Leistungen, um besonders liebenswerte Charaktere zu verkörpern.

Ab 12 Jahren

Mise à jour le 2023-09-25 par Côte Ouest Centre Manche