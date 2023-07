JULIEN STRELZYK – ÇA PASSE TROP VITE 2 Rue de la République Yutz, 14 juin 2024, Yutz.

Yutz,Moselle

Julien a débuté sa carrière en février 2011. Depuis, il est monté sur scène près de 1300 fois.

Il a dépensé tellement d’argent depuis l’arrivée de son premier enfant qu’il a décidé d’en écrire un spectacle, pour avoir un retour sur investissement.

Dans ce spectacle, Julien nous fait plonger dans l’univers des bébés et des jeunes parents. Nous parlerons sommeil, biberon, allaitement, conseils envahissants des grands-mères, grandes gueules des grands-pères, arbre généalogique, couple et sexualité.

Nous analyserons notamment pourquoi certains parents postent sur les réseaux sociaux des photos de leurs bébés en cachant leur visage.. Tout public

Vendredi 2024-06-14 20:30:00 fin : 2024-06-14 . 10 EUR.

2 Rue de la République

Yutz 57970 Moselle Grand Est



Julien began his career in February 2011. Since then, he has performed nearly 1,300 times.

He has spent so much money since the arrival of his first child that he decided to write a show about it, to get a return on his investment.

In this show, Julien takes us into the world of babies and young parents. We’ll be talking about sleeping, bottle-feeding, breast-feeding, invasive advice from grandmothers, grandfathers’ big mouths, family trees, couples and sexuality.

We’ll also analyze why some parents post photos of their babies on social networks, hiding their faces.

Julien comenzó su carrera en febrero de 2011. Desde entonces, ha subido al escenario casi 1.300 veces.

Ha gastado tanto dinero desde la llegada de su primer hijo que decidió escribir un espectáculo sobre ello, para rentabilizar su inversión.

En este espectáculo, Julien nos adentra en el mundo de los bebés y los padres jóvenes. Hablaremos de sueño, biberones, lactancia, consejos invasivos de abuelas, abuelos… bocazas, árboles genealógicos, relaciones y sexualidad.

En particular, analizaremos por qué algunos padres publican fotos de sus bebés en las redes sociales con la cara oculta.

Julien hat seine Karriere im Februar 2011 begonnen. Seitdem hat er fast 1300 Mal auf der Bühne gestanden.

Er hat seit der Geburt seines ersten Kindes so viel Geld ausgegeben, dass er beschloss, eine Show zu schreiben, um eine Rendite für seine Investition zu bekommen.

In dieser Show lässt uns Julien in die Welt von Babys und jungen Eltern eintauchen. Wir werden über Schlaf, Fläschchen, Stillen, aufdringliche Ratschläge von Großmüttern, Großmäuler von Großvätern, Stammbäume, Partnerschaft und Sexualität sprechen.

Wir werden unter anderem analysieren, warum manche Eltern Fotos ihrer Babys in sozialen Netzwerken veröffentlichen und dabei ihr Gesicht verbergen.

